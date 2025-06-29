الاحتلال يجبر الفلسطينيين على النزوح قسرا من عدة مناطق في شمال قطاع غزة

أجبر جيش الاحتلال آلاف الفلسطينيين في عدة مناطق من شمال قطاع غزة على النزوح القسري، في ظل العدوان الإسرائيلي الشامل والمستمر على القطاع منذ 21 شهرا.

وطالب الاحتلال عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، السكان المتواجدين في منطقة مدينة غزة، وجباليا، وفي أحياء الزيتون الشرقي، والبلدة القديمة، والتركمان، واجديدة، والتفاح، والدرج، والصبرة، وجباليا البلد، وجباليا النزلة، ومعسكر جباليا، والروضة، والنهضة، والزهور، والنور، والسلام، وتل الزعتر، الإخلاء فورا جنوبا إلى منطقة المواصي.

ويأتي هذا العدوان المتصاعد في الوقت الذي وجه فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنجاز اتفاق بشأن قطاع غزة يشمل إعادة المحتجزين.