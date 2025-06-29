مصرع 3 خارجين عن القانون في تبادل نيران مع الشرطة وضبط مخدرات بقيمة 9 ملايين جنيه بسوهاج

لقي 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة مصرعهم في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بدائرة مركز البلينا في محافظة سوهاج، وذلك خلال حملة أمنية استهدفت ضبطهم بعد ورود معلومات بشأن نشاطهم في جلب وترويج المواد المخدرة.

وأكدت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج أن المتهمين – وهم من أصحاب السوابق – سبق اتهامهم في 27 جناية، تشمل قضايا مخدرات وسلاح وسرقة بالإكراه، وكانوا يستعدون لترويج كمية من المخدرات بحوزتهم، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة.

وخلال استهدافهم بمشاركة قوات الأمن المركزي، بادر المتهمون بإطلاق النار تجاه القوات، ما أسفر عن مصرعهم، وعُثر بحوزتهم على 13 قطعة سلاح ناري، بينها بنادق آلية وخرطوش وفرد محلي وطبنجة، إلى جانب كميات متنوعة من المواد المخدرة تُقدّر قيمتها بنحو 9 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيلت الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.



