قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، إن وفد الحركة في مفاوضات شرم الشيخ قدم الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة الأقصى، اليوم الأربعاء، أن الوسطاء يبذلون جهودا كبيرة لإزالة أي عقبات أمام خطوات تطبيق وقف إطلاق النار، وروح من التفاؤل تسري بين الجميع.

وأشار إلى أن المفاوضات تركزت حول آليات تنفيذ إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وتبادل الأسرى.

ولفت إلى تبادل كشوفات الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم وفق المعايير والأعداد المتفق عليها.

وأشار النونو، متحدثًا من مدينة شرم الشيخ، إلى استمرار المفاوضات غير المباشرة اليوم بمشاركة جميع الأطراف والوسطاء.