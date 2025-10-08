انطلاق اللقاءات الخاصة ببحث آليات تطبيق مقترح ترامب بشأن غزة في شرم الشيخ

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، في مدينة شرم الشيخ لليوم الثالث اللقاءات الخاصة ببحث آليات تطبيق مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وذكرت قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم، أن لقاءات شرم الشيخ تضم رئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، ورئيس المخابرات التركي، كما تضم رئيس الوفد الإسرائيلي والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وأشارت إلى أن لقاءات شرم الشيخ تبحث ملف الأسرى وضمانات عدم تكرار العــدوان على غزة ونقاط انسحاب الاحـتلال ونفاذ المساعدات للقطاع.

وتتركز المفاوضات غير المباشرة حول الخطة التي طرحها ترامب الأسبوع الماضي لإنهاء الحرب.

وحظيت خطة ترامب بدعم دولي واسع، وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين، أول أمس الاثنين، إنه يعتقد أن هناك "فرصة جيدة حقا" للتوصل إلى اتفاق دائم.

وعلى الصعيد نفسه، انطلقت اليوم من الجانب المصري لمعبر رفح البري، وصولا إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، قافلة محملة بالمساعدات الإغاثية العاجلة لدعم الشعب الفلسطيني في القطاع.

وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قافلة المساعدات الـ46 من سلسلة قوافل "زاد العزة" تضم آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية، التي تنوّعت ما بين أجولة الدقيق والأرز والمكرونة والمعلبات الغذائية، فضلًا عن المستلزمات الطبية والعلاجية والإيوائية.

وأفادت بأن 6 شاحنات محملة بالوقود، وتحديدًا بالسولار، تتجه من الساحة الأمامية لمعبر رفح البري من الجانب المصري صوب منفذ كرم أبو سالم، تمهيدًا لإنفاذ هذه الشاحنات الخاصة بالوقود إلى داخل الأراضي الفلسطينية.

وذكرت أن الهلال الأحمر المصري دفع بعددٍ من الشاحنات التي تحمل مولدات كهرباء باتجاه منفذ كرم أبو سالم؛ تمهيدًا لدخولها إلى غزة.

وأشارت إلى أن معبر ومنفذ كرم أبو سالم عاد إلى العمل اليوم، بعد أن عطلت القوات الإسرائيلية العمل بالمنفذ خلال اليومين السابقين؛ مما أدى إلى عرقلة إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية عبر الأراضي المصرية.