ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي

يستعد منتخب مصر، لمواجهة نظيره منتخب جيبوتي في الجولة التاسعة لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويحتاج منتخبنا الوطني الفوز في هذه المباراة ليضمن التأهل الرسمي إلى نهائيات المونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبعد مباراة جيبوتي، سيستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو في القاهرة ليختتم مشوار التصفيات.

وقبل بداية الجولة التاسعة نوضح ترتيب مجموعة منتخبنا الوطني في التصفيات حتى الآن:

1- منتخب مصر برصيد 20 نقطة.

2- بوركينا فاسو برصيد 15 نقطة.

3- سيراليون برصيد 12 نقطة.

4- غينيا بيساو برصيد 10 نقاط.

5- إثيوبيا برصيد 6 نقاط.

6- جيبوتي برصيد نقطة واحدة.