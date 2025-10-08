ظهور علني نادر لرئيس الكاميرون البالغ من العمر 92 عاما في حملة لإعادة انتخابه

ظهر رئيس الكاميرون بول بيا، البالغ من العمر 92 عاما، أمس الثلاثاء، في أول تجمع انتخابي له؛ استعدادا للانتخابات المقبلة التي يسعى فيها أكبر رئيس دولة سنا في العالم، للفوز بفترة حكم ثامنة.

ووعد بيا، أمام حشد من أنصاره في استاد بمدينة ماروا في أقصى شمال البلاد، بتعزيز الأمن في المنطقة التي تعاني من هجمات المتطرفين، والحد من البطالة بين الشباب، وتحسين البنية التحتية للطرق والمرافق الاجتماعية في حال أعيد انتخابه في الانتخابات المقررة يوم الأحد المقبل.

وقال في خطابه: "أعلم تماما المشاكل التي تقلقكم، وأعلم التوقعات التي لم تتحقق والتي تجعلكم تشكون في المستقبل.. بناء على تجربتي الشخصية، يمكنني أن أؤكد لكم أن هذه المشاكل ليست منيعة".

جدير بالذكر أن منطقة أقصى الشمال ذات غالبية مسلمة، وتعد من أفقر المناطق في الكاميرون.