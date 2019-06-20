الرئيس السوري يبحث مع المبعوث الروسي لدمشق تطورات الأوضاع

بحث الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، والوفد المرافق، آخر تطورات الأوضاع في سوريا والعمل السوري الروسي المشترك فيما يتعلق بهذه التطورات وفي مقدمتها القضاء على الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الجانبين تطرقا للحديث عن الجهود التي تبذلها موسكو ودمشق لتفعيل العملية السياسية بالتوازي مع مواصلة الحرب على الإرهاب، حيث أكد لافرنتييف دعم بلاده المستمر للجهود التي تبذلها الدولة السورية لاستعادة الأمن والاستقرار إلى كامل أراضيها.

وأوضحت سانا أن الجانبين أظهرا توافقا في الآراء على الاستمرار بمساعيهما، على الرغم من الضغوط المتزايدة التي تمارسها بعض الدول الغربية على البلدين بهدف إفشال هذه الجهود واستمرار الحرب حتى تحقيق مصالح حكومات هذه الدول على حساب الشعب السوري واستقرار المنطقة برمتها.

وأطلع لافرنتييف الرئيس السوري على المباحثات التي أجراها خلال جولته مع المسئولين العراقيين واللبنانيين، مشيراً إلى أنه لمس تفهماً وموقفاً ثابتاً في كلا البلدين بأن القضاء على الإرهاب وعودة الحياة الطبيعية في سوريا يصب في صالح جميع دول المنطقة وليس فقط سوريا.