السجن 17 عاما لمسؤول صيني سابق بعد إدانته في قضايا فساد

قضت المحكمة الشعبية المتوسطة في منطقة (منغوليا) الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين، بالسجن 17 عاما، بحق دو جيوان شي النائب السابق لمدير مكتب الصناعة والتجارة في المنطقة، بعد إدانته بارتكاب جريمتي الرشوة واختلاس المال العام.

وذكرت المحكمة - في بيان اليوم الخميس - أن جيوان اختلس أموالا عامة بقيمة 9ر18 مليون يوان (7ر2 مليون دولار) عندما كان يعمل رئيسا للجنة الحزب الشيوعي الصيني المحلية في مدينة (باياننور) بالمنطقة، وفي مناصب مهمة أخرى.

وأضافت المحكمة أن جيوان قبل أيضا رشاوى بقيمة 1ر21 مليون يوان (نحو 3 ملايين دولار) وأقرض نفقات حكومية بقيمة عشرة ملايين يوان (4ر1 مليون دولار) إلى آخرين باسمه الشخصي مقابل نشاطات تفضيلية.