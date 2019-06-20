أحمد بدير عن «حكايتي»: «الصدف موجودة في الحياة بس بحساب عكس المسلسل»

قال الفنان أحمد بدير، إن الصدف الكثيرة خدمت البطلة في مسلسل «حكايتي»، معقبًا: «لفتت انتباهي في بداية التصوير وجود صدف كثيرة في الأحداث، وتحدث عنها مع المخرج، ولكنها في سياق العمل لها مبرر».

وأضاف في لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الأربعاء، أن الحياة الطبيعية مليئة بالصدف، ولكنها قليلة عكس الموجودة في المسلسلات، متابعًا: «الجمهور يحب الصدف ويسعد بها كثيرًا، لأنها تخرج البطل من المأزق، وتساعد الضحية لان بطبيعة الجمهور يجب الخير».

وأوضح أن اللحظات الدرامية تؤثر في الجمهور كثيرًا، والدراما المصرية تحتاج إلى تقديم وتناول القضايا الاجتماعية والإنسانية.

وتدور أحداث المسلسل حول «داليدا» الفتاة التي تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعاني بقسوة من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة في ورشة صغيرة، ووتوالى الأحداث الدرامية في حياتها.

يُذكر أن مسلسل «حكايتي»، بطولة كل من ياسمين صبري، وأحمد بدير، وأحمد حاتم، وأحمد صلاح حسني، ووفاء عامر، ونهال عنبر، ومن إخراج أحمد سمير فرج.