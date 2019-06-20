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مستشار اقتصادي فرنسي: باريس تدعم التكنولوجيا فى كل المجالات

هدى الساعاتي
نشر فى : الخميس 20 يونيو 2019 - 8:16 م | آخر تحديث : الخميس 20 يونيو 2019 - 8:50 م

افتتحت قنصل فرنسا بالإسكندرية جينيا إيريرا، اليوم الخميس الاحتفال بيوم التكنولوجيا الفرنسية بحضور عددكبير من الشباب السكندري.

وأكد المستشار الاقتصادي بالسفارة الفرنسية جيرونيم بياكونوا، أن فرنسا تدعم لتكنولوجيا فى كل المجالات ، و تدعم المشروعات التكنولوجية للشباب، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد مسابقة في مصر في ثلاث مجالات تعمل بها مجموعة الفرنش تيك الفرنسية وهي مجال الصحة والاقتصاد والأنظمة المتكاملة.

وأضاف المستشار خلال لقائه بالقنصلية الفرنسية بالإسكندرية، أن التمويل من البنك الزراعي الفرنسي، لافتًا إلى أنه ستكون هناك فترة تدريب في معسكر لمدة 6 شهور للتدريب على المشروعات التكنولوجية .


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