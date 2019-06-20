مهاجرون: وفاة 22 شخصا على متن قارب أثناء عبورهم البحر المتوسط

ذكر مهاجرون عُثر عليهم في البحر المتوسط وأنقذتهم عبّارة ركاب، أن 22 شخصا انطلقوا معهم من شمال شرقي المغرب، لقوا حتفهم وتم إلقاء جثثهم في المياه، حسبما ذكرت صحيفة "إل بايس" الإسبانية أمس الأربعاء.

وكانت عبارة الركاب، التي كانت متجهة من جزيرة مليلية (على الساحل الشمالي لإفريقيا) إلى موتريل في جنوبي إسبانيا، قد اعترضت قارب المهاجرين يوم الأربعاء في بحر ألبوران، في الجزء الغربي من البحر المتوسط.

وحسب صحيفة "إل بايس"، عثر على 27 شخصا على متن القارب، إلا أن خدمات الإنقاذ الإسبانية تلقت بلاغا من منظمة غير حكومية أفاد بأن إجمالي 49 شخصا كانوا على متن القارب عندما انطلق من مدينة الحسيمة المغربية.

ونقلت الصحيفة عن ناجين أن الأشخاص الـ22 المفقودين لقوا حتفهم أثناء محاولة العبور، وتم إلقاؤهم في البحر.

وفي السنوات الأخيرة، برز المغرب كبوابة لآلاف الأفارقة الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر إسبانيا.

وقام ما يقرب من 117 ألف مهاجر برحلات خطرة بالقوارب عبر البحر المتوسط بأكمله عام 2018.