ارتفاع المتعافين من كورونا بمستشفيات العزل بالشرقية لـ1192 حالة -صور

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن حالات الشفاء بمستشفيات العزل بالمحافظة ارتفعت إلى 1192 حالة؛ وذلك بتعافي 164 حالة جديدة من الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد.

وأضاف مسعود، في بيان له، اليوم الجمعة، أنه تم خروج 22 حالة شفاء من مستشفى "الحسينية" المركزي، و24 من مستشفى "حميات" الزقازيق، و17 بمستشفى "مشتول السوق" المركزي، و15 بمستشفى "شيبة" للعزل بالزقازيق، و15 بمستشفى "القُرين" المركزي، و15 بمستشفى "ههيا" المركزي، و15 بمستشفى "بلبيس" المركزي، 10 بمستشفى "منيا القمح" المركزي، و8 بمستشفى "أبو كبير" المركزي، و7 بمستشفى "الإبراهيمية" المركزي، و7 بمستشفى حميات "سنجها" بكفر صقر، و5 بمستشفى "القنايات" المركزي، و4 بمستشفى "ديرب نجم" المركزي.

كما تم شفاء حالتين بمستشفى "الصالحية الجديدة" المركزي، وحالة واحدة بمستشفى "الزقازيق" العام، بعدما تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم وخضوعهم لبروتوكولات العلاج المُقررة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية بمستشفيات العزل والحميات، منوهًا بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن حالات التعافي بكافة مستشفيات العزل بلغت حتى الآن 1192 حالة منذ بدء استقبال الحالات المصابة بمستشفيات العزل بالمحافظة، منها 197 حالة شفاء بمستشفى "شيبة" للعزل بالزقازيق، و152 بمستشفى "السعديين" المركزي، و150 بمستشفى "أبو حماد" المركزي، و116 بمستشفى "منيا القمح" المركزي، و86 بمستشفى "فاقوس النموذجي"، و78 بمستشفى "بلبيس" المركزي، و58 بمستشفى "ههيا" المركزي، و56 بمستشفى "الإبراهيمية" المركزي، و35 بمستشفى "مشتول السوق" المركزي، و35 بمستشفى "الحسينية" المركزي، و33 بمستشفى حميات "سنجها" بكفر صقر، و30 بمستشفى "حميات" الزقازيق، و30 بمستشفى "القُرين" المركزي، و29 بمستشفى "الصدر" بالزقازيق، و27 بمستشفى "أولاد صقر" المركزي، و25 بمستشفى "ديرب نجم" المركزي، و17 بمستشفى "القنايات" المركزي، و12 بمستشفى "الصالحية الجديدة" المركزي، و12 بمستشفى "أبو كبير" المركزي، و7 بمستشفى "الزوامل" المركزي، و3 بمستشفى "الزقازيق" العام، وحالتين بمستشفى "حميات" فاقوس، وحالتين بمستشفى "الصوفية" المركزي.