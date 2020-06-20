محافظ بورسعيد: نظام مراقبة كاميرات متكامل بحديقة فريال بعد تطويرها

قال عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن أعمال التطوير التي شهدتها حديقة فريال تعد على أعلى مستوى، لأنها تعتبر ذات أهمية خاصة نظرا لتاريخها العريق.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية، اليوم، للحديقة، لمتابعة آخر أعمال التطوير والتجديد الجارية بالحديقة، والتى تأتى ضمن مبادرة حدائق بلا أسوار الذى أطلقتها محافظة بورسعيد، من منطلق الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة ،رافقه خلالها مهندسى مشروع التطوير.

واستعرض الغضبان، آخر معدلات التنفيذ التى تمت بالحديقة طبقا للمخطط العام لعملية التطوير التى تجرى بالحديقة، وكذلك المدة الزمنية الباقية للانتهاء من باقى أعمال التطوير، والمقرر افتتاحها قريبا بعد الانتهاء من أكثر من ٩٠% من الأعمال.

وأعلن المحافظ أنه سيتم تغطية الحديقة بنظام مراقبة كاميرات للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري لها، بالإضافة إلى شركة متخصصة في الأمن والنظافة والصيانة.