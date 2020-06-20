يؤدي أكثر من 47 ألف طالب وطالبة موزعين على 156 لجنة امتحاني، غدا الأحد، امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية.

وقال على عبد الرؤف وكيل تعليم الدقهلية إن اللجنة الثلاثية المسئولة عن امتحانات الثانوية العامة اتخذت كافة الاجراءات الوقائية والإدارية وتتابع جاهزية اللجان الامتحانية لاستقبال الطلاب.

وأضاف أنه يتم أيضا الاطمئنان على اللجان من حيث الانتهاء من فرش اللجان وتوافر وسائل الإنارة والتهوية الجيدة والتأكد من نظافة اللجان وتعقيمها وتطهيرها وضرورة تكثيف أعمال النظافة والتطهير يوميا، والالتزام بمواعيد الدخول سواء للطلبة والقائمين عن أعمال الامتحانات بكافة مستوياتهم الوظيفية حتى يتسنى لهم الاطمئنان عليهم.

وأشار إلى التأكد من ارتداء الكمامات واتخاذ كافة التدابير اللازمة من تعقيم ذاتى بمدخل اللجنة وضرورة التباعد الأجتماعى وتنظيم دخول الطلاب من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا بعد المسح الحراري للطلاب.