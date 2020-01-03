السيناتور الجمهوري جراهام: اتفاق البنية التحيتة بين الحزبين أصبح جاهزا

قال السيناتور الجمهوري البارز ليندسي جراهام إن اتفاقا من الحزبين بقيمة 579 مليار دولار بشأن البنية التحيتة مطروح على الطاولة وتحدى الرئيس جو بايدن مطالبا إياه باتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يريد التوقيع عليه.



وكان جراهام وهو من ولاية ساوث كارولينا، وينتمي إلى مجموعة من 21 من أعضاء مجلس الشيوخ وقعوا الأسبوع الماضي إطار عمل لخطة لتقديمها إلى بايدن، من بين مشرعين يسعون إلى تهيئة المناخ للجولة التالية من التفاوض. وقد قال بايدن إنه سيراجع الاقتراح الذي وافق عليه الحزبان غدا الاثنين.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن جراهام قوله اليوم الأحد في برنامج "فوكس نيوز صنداي" "أود أن أقول هذا" للرئيس بايدن، إذا كنت تريد اتفاقا بشأن البنية التحتية بقيمة تريليون دولار، أنه متاح للتوقيع عليه، عليك فقط أن تشارك".



ومع اقتراب مجلسي الكونجرس، الشيوخ والنواب من العطلة الطويلة في 4 تموز / يوليو ، اقتربت محادثات اللحظة الأخيرة من التوصل إلى تسوية تسمح بتعزيز المخصصات للطرق والجسور وغيرها من البنية التحتية المهمة، حتى مع متابعة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لمسار آخر لمشروع قانون للديمقراطيين فقط يمكن أن يشمل توسعات كبيرة في الإنفاق الاجتماعي الآخر الذي طرحه بايدن.