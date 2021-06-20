قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إن وزارة النقل تستهدف تطوير وسائل المواصلات لتصبح منظمة وراقية، فضلًا عن أن تكون تسلم لبعضها البعض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، أن أتوبيسات BRT ستتاح على الطريق الدائري، موضحًا أن الانتهاء من محطاتها سيكون خلال الـ 3 أشهر المقبلة.

وذكر أن أتوبيس BRT ستكون بديل عن الميكروباصات التي سيتم منع تحركها على الطريق الدائري، ومخصص لها حارة منفصلة عن السيارات الأخرى، مشيرًا إلى وضع توقيتات محددة لحركته.

وأشار إلى استمرار العمل في توسعة الطريق الدائري للوصول إلى عدد 8 حارات بدلًا من 4، في أكثر قطاعين كانوا يعانون من كثافات مرورية عالية، وهما الأتوستراد إلى المريوطية، ومن سد الشاذلي حتى طريق الإسكندرية الزراعي.

ولفت إلى أن متوسط المرور على الطريق الدائري في حدود الـ 213 ألف سيارة، مضيفًا أنه يتم أيضًا إعادة تأهيل كل المطالع والمنازل للتناسب مع التطوير الحالي.

