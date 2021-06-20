ضبط لحوم وتمور غير صالحة للاستخدام الآدمي في حملة تموينية بجنوب سيناء

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، حملة تموينية استهدفت محلات تداول الأغذية بمدينة شرم الشيخ، بالتنسيق مع مباحث التموين، ومديرية الطب البيطري، تحت رعاية المهندس سامي عبدالقادر وكيل وزارة التموين، والمهندس إبراهيم الحارون وكيل المديرية، والدكتورة رحاب الجوهري مدير مديرة الطب البيطري، وعبدالراضي محمود رئيس جهاز حماية المستهلك، وكبار مفتشي الرقابة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4300 قطعة سمان مجهول المصدر، بأحد ثلاجات حفظ اللحوم والدواجن، وضبط 63 كيلو جراما من اللحوم والأحشاء غير الصالحة للاستخدام الأدمي بأحد محال الجزارة، والتحفظ على 46 كيلو جرام صدور دجاج داخل محل بيع لحوم مجمدة غير مرخص، والتحفظ على 35 كيلو بلح غير صالح بأحد السلاسل التجارية.

كما جرى ضبط والتحفظ على 500 علبة سجائر مستورده مجهولة المصدر، وتحرير محضر لأحد مستودعات البوتاجاز؛ لقيامه ببيع الأسطوانة بأزيد من السعر الرسمي، إضافة إلى تحرير10 محاضر متنوعة ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية.

وأكد المهندس سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين، أن الحملات التموينية مستمرة بجميع مدن المحافظة لضبط أي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية.