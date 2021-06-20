مصدر بالتعليم: انتهاء وضع أسئلة الامتحانات التجريبية للثانوية العامة طبقا لطريقة التقييم الجديدة

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم لـ"الشروق"، إن المركز القومي للامتحانات انتهي من وضع أسئلة الامتحانات التجريبية للثانوية العامة في جميع المواد طبقا لطريقة التقييم الجديدة لمنظومة الثانوية الإلكترونية والتي تعتمد على قياس مهارات الفكر والإبداع لدى الطلاب والابتعاد عن الحفظ والتلقين.

وأضاف المصدر، أن واضعي الأسئلة تلقوا تعليمات واضحة بالابتعاد عن الأسئلة الغامضة وغير المباشرة والتي قد تحدث لغطا بين الطلاب، موضحا أن جميع أسئلة الامتحانات ستكون بطريقة الاختيار من متعدد وعدم وضع أي أسئلة مقالية في اي امتحان، مؤكدا أن الامتحانات التجريبية ستكون محاكاة للامتحانات النهائية.

ويبدأ غدا الامتحان التجريبي الثالث والأخير لطلاب الثانوية العامة، ويؤدي الطلاب الامتحان في المدارس المجهزة إلكترونيا لمدة يوم واحد مع تأدية باقي الامتحانات في المنزل، ويؤدي غدا الامتحان الطلاب الذين تسلموا أجهزة التابلت من شعبة علمي في مادتي الأحياء "علوم" والاستاتيكا "الرياضيات".