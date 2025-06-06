الكالسيوم معدن لا تخلو منه خلية من خلايا جسم الإنسان رغم أن السائد عنه من المعلومات أنه يتركز فى العظام والأسنان ليكسبها صلابتها. رغم أنه بالفعل تختزن العظام ما يقرب من ٩٩٪ من كمية الكالسيوم إلا أن البقية الضئيلة للغاية نسبيًا لها أكبر الأثر فى عمل بقية أعضاء الجسم من خلال خلاياه.

- للكالسيوم أثر بالفعل على إيقاع القلب ما بين انقباض عضلة القلب وانبساطها فى تناغم دائم لذا فاضطراب مستويات الكالسيوم فى الدم قد ينشأ عنها اضطرابات فى إيقاع عضلة القلب. كما أنه مهم أيضا فى انقباض وتوسيع الأوعية الدموية وبالتالى فله أكبر الأثر على مستوى ضغط الدم وتدفق الدم إلى أعضاء الجسم المختلفة.

- الكالسيوم عنصر أساسى للحفاظ على التواصل السليم بين المخ وبقية أعضاء الجسم إذ يلعب دورا أساسيا فى توصيل إشارات الخلية العصبية لانتقال النبض العصبى لإتمام عمليات حيوية عديدة فى الجسم مثل ارتخاء وانقباض العضلات لذا فعند نقص الكالسيوم يحدث تشنج العضلات.

للكالسيوم دور آخر بالغ الأهمية فى كل مراحل تطور الجهاز العصبى خلال المراحل الأولى من حياة الإنسان.

- الكالسيوم عنصر أساسى فى العمليات الحيوية المختلفة التى تجرى داخل الخلايا ضمن مرحلة إفراز الإنزيمات والهرمونات كالانسولين على سبيل المثال.

- يساهم الكالسيوم أيضا فى عملية تخثر الدم وإيقاف أى نزيف عن طريق عملية التجلط. غياب الكالسيوم يؤدى إلى استمرار النزيف.

- جميع البالغين من الإناث والذكور بين عمر ١٩ ــ ٥٠ سنة يحتاجون ١٠٠٠ مليجرام من الكالسيوم يوميا.

- جميع البالغين فوق السبعين يحتاجون ١٢٠٠ مليجرام يوميا بينما ولأسباب هرمونية فإن المرأة ما بين عمر ٥١ - ٧٠ فإنها تحتاج إلى رفع القدر إلى ١٢٠٠.

- فيتامين (د) يساعد على امتصاص الكالسيوم من الأمعاء منتقلا للدم ثم إلى كل أعضاء الجسم ليستفيد منه كل عضو بطريقته الخاصة ووفقا لاحتياجه.

- مصادر الكالسيوم أهمها الحليب ومشتقاته إلى جانب مصادر غذائية أخرى كثيرة منها الأسماك بأنواعها خاصة السردين المعلب بالعظم والجمبرى واللوبستر.

أيضا الخضراوات الورقية داكنة الخضرة مثل السبانخ والخبيزة والملوخية ثم البامية واللوبيا والفاصوليا.

المكسرات بأنواعها غنية بالكالسيوم.

الفاكهة المحتوية على الكالسيوم: الرطب والتمر والتين الشوكى والبرشومى الطازج والمجفف ثم التوت والخوخ والبرتقال والليمون والكيوى.

ومن البهارات الكركم والكارى والزعتر والفلفل الأسود والروزمارى.

هناك أيضا قدر لا بأس به من الكالسيوم فى حبوب الإفطار (السيريال) والتى تعزز به تقديرا لأهميته ويعلن عنها دائما.