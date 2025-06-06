النجم العالمي جيمي فوكس يشارك في إنتاج فيلم happy birthday لـ نيللى كريم

حرص النجم العالمي جيمي فوكس على حضور عرض فيلم happy birthday بطولة الفنانة نيللي كريم، والذى عرض في مهرجان تريبيكا في الولايات المتحدة الامريكية، وسط حضور عدد من الفنانين وأبطال العمل والجاليات العربية هناك.

ونال الفيلم إعجاب نجم هوليوود جيمي فوكس، وقرر أن يشارك في إنتاج الفيلم وتم التوقيع بين جيمي فوكس والمنتج أحمد دسوقي على المشاركة في إنتاج العمل، الذي يعد أحد أبرز الأعمال السينمائية في المهرجان.

الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.

وأعرب المخرج محمد دياب عن سعادته بتصريحات النجم العالمي الحاصل على الأوسكار، قائلا: "شهادة كبيرة إن الفيلم يعجب جيمي من أول نسخة سيناريو ويبقى حريص على المشاركه في إنتاجه، وبيدعموا الفيلم في عرضه الأول في مهرجان تريبيكا".

وعرض الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان تريبيكا في أمريكا، ورئيس المهرجان روبرت دينيرو، ويعد أول فيلم في تاريخ السينما يشارك به أحد نجوم هوليوود.

وفي سياق آخر احتفلت الفنانة نيللى كريم بانطلاق تصوير أحدث أعمالها السينمائية فيلم "بروفة فرح"، الذى كان يحمل اسم "جوازة ولا جنازة" قبل تغييره، ويجمع الفيلم نيللي كريم بالفنان شريف سلامة والفنان اللبنانى عادل كرم، ومن إخراج أميرة دياب.