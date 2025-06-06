تحت عنوان «التأكد من خلو المنزل من محفزات الحساسية» رصد خبراء مايو كلينك الصحيون عددا من الخطوات التى يمكن تطبيقها فى غرف المنزل المختلفة حتى يصبح المنزل صحى الهواء خاليا من أى مسببات قد ينتج عنها أنواع الحساسية المختلفة التى قد تصيب ساكنيه.

فيما يتعلق بالمطبخ شملت نصائح مايو كلينك ما يلى:

- الموقد: احرص على تركيب مروحة شفاط للتخلص من أبخرة الطهى وتقليل الرطوبة فمعظم الشفاطات تعمل على ترشيح الجسيمات الناتجة عن الطهى دون إخراجها عبر فتحات التهوية.

- الحوض: يجب غسل كل الصحون يوميا إلى جانب ضرورة دعك الحوض والصنابير لإزالة الفطريات وبقايا الطعام من عليها وتركها نظيفة تماما.

- الثلاجة: امسح الرطوبة الزائدة لتجنب نمو الفطريات. تخلص من كل الأطعمة منتهية الصلاحية مع الحرص على تفريغ وعاء تجميع السوائل المتساطقة وتنظيفه وكذلك تنظيف موانع التسرب المطاطية حول الأبواب أو استبدالها إن تشققت.

- نظف الخزائن والطاولات بماء مضاف إليه مادة منظفة وافحص الخزائن الموجودة تحت الأحواض للتأكد من عدم وجود تسريب فى توصيلات السباكة وخزن الأطعمة فى صناديق محكمة الإغلاق.

- فضلات الطعام: ضع القمامة فى وعاء مع توفير غطاء مقاوم للحشرات وتخلص من القمامة يوميا للوقاية من تواجد القوارض (الفئران) والصراصير.

فيما يتعلق بالحمام فقد شملت النصائح:

- التهوية واجبة وأساسية للحمامات لذا فوجود مروحة شفاط ضرورى.

- من الأفضل استخدام الأرضيات المصنوعة من البلاط أو الفنيل أو السجاجيد القابلة للغسل باستمرار.

- الاحتفاظ بالدش والحوض نظيفين جافين دائما مع ضرورة استخدام منظف جيد مع مطهر وإصلاح كل ما يتعلق بالسباكة دون تأخير ومراعاة ضرورة سد أى تسريبات كانت.