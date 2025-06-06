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نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحر الأحمر، في إنقاذ طفل سقط داخل بالوعة صرف صحي بمدينة مرسى علم، أثناء لهوه مع أشقائه.

كان تلقى قسم شرطة مرسى علم بلاغًا بسقوط طفل في إحدى بالوعات الصرف، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشاله وإنقاذه من الموت.

وأشادت وزارة الداخلية بسرعة استجابة الحماية المدنية وتدخلها الفوري، وهو ما لاقى استحسان الأهالي الذين عبّروا عن شكرهم وتقديرهم للجهود الأمنية وسرعة التحرك.

يأتي ذلك في إطار استعدادات أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لتفعيل خطط التدخل السريع والاستجابة الفورية للبلاغات والحوادث الطارئة حفاظًا على سلامة المواطنين.