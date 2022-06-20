تعليم مطروح: منع استخدام الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل لجان الثانوية العامة

قال الدكتور عمرو سلامة، وكيل وزارة تعليم مطروح، إنه غير مسموح، لطلاب الثانوية العامة، اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل مقر لجان سير الامتحان سواء من الطلبة أو الملاحظين مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع رؤساء لجان امتحان الثانوية العامة لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة؛ حيث تم التشديد على رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس وتوفير المناخ المناسب والهدوء كي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

وأوضح لرؤساء اللجان بضرورة توجيه الملاحظين للتأكد من قيام كل طالب بكتابة بياناته على أوراق الإجابات الخاصة به (البابل شيت) مؤكدًا ضرورة تواجدهم في اللجان في تمام الساعة السابعة صباحًا استعدادًا لاستلام صناديق الأسئلة مع تواجد الملاحظين والمراقبين في الساعة الثامنة وذلك لتنظيم دخول الطلاب بالتنسيق مع مسئولي أمن اللجان وتفعيل استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أي أجهزة في حوزة الطلاب وذلك من أجل تحقيق الانضباط داخل اللجان الامتحانية.

كما أكد وكيل تعليم مطروح لمسئولي اللجان الامتحانية سرعة التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة المتواجدة بالمديرية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة لضمان حلها على الفور.