أبو الغيط يبحث في الجزائر التحضيرات للقمة العربية

أجرى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، محادثات ثنائية منفردة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي وصل إلى الجزائر، مساء اليوم الاثنين، في زيارة عمل تدوم يومين.



وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن هذه الزيارة تندرج في إطار التنسيق المستمر بين الجزائر وأمانة الجامعة بخصوص التحضير للقمة العربية، التي ستنعقد بالجزائر يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل، وكذلك حول مسائل أخرى تخص مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية على ضوء التوترات الحالية على الساحة الدولية، وما خلفته من انعكاسات سلبية على دول المنطقة.



ومن المنتظر أن يعقد لعمامرة مع أبو الغيط، غدا الثلاثاء جلسة عمل موسعة تشمل وفدي الجانبين لمناقشة هذه المواضيع بإسهاب، والوقوف على التقدم الذي أحرزته مختلف المسارات التحضيرية لهذا الحدث العربي الهام، الذي سيعقد بالجزائر، تزامناً مع الذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية.