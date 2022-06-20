مستشار الرئيس: قد نحتاج منح جرعة رابعة من لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن لقاحات كورونا لا تحمي من الإصابة بالفيروس بنسبة 100%، لافتًا إلى أنها تقلل من معدلات الإصابة في المجتمع.



وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الهدف الرئيسي للقاحات مرتبط بتقليل الحالات الشديدة والقوية، وحالات دخول المستشفيات، إضافة إلى تقليل نسبة الوفيات جراء الفيروس.



وذكر أن «كل جرعة من الجرعات الثلاثة أو الأربعة من لقاح كورونا، تحمي لفترة زمنية محددة لا تزيد عن 6 أشهر ومن الممكن أن تقل عن ذلك»، مشيرًا إلى إمكانية الحاجة لحصول المواطنين على جرعة رابعة من التطعيم.



ولفت مستشار الرئيس للصحة، إلى أن نسبة حدوث مضاعفات بعد الإصابة بفيروس كورونا، تكون أقل في الأشخاص الحاصلين على التطعيم، وفقًا لإحصائيات أجرتها مصر، قائلًا إن نسبة الحالات البسيطة في مصر بلغت 90%.



وعن الاستراتيجية التي تستهدفها مصر للتعامل مع الجائحة في الفترة المقبلة، أشار إلى أن المستهدف الأول للجهات الصحية الوصول إلى صفر وفيات كورونا، ذاكرًا أن الثاني مرتبط بصفر احتمالية دخول مستشفيات، والأخير تقليل عدد الإصابات لأقل قدر ممكن.