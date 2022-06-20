باشاغا يطرح خريطة طريق للتعافي لضمان مستقبل أفضل لليبيا

طرح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، خارطة طريق للتعافي من أجل ضمان مستقبل أفضل لليبيا.



جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية المكلف اليوم الإثنين.



وأشار البيان إلى أن خارطة الطريق للتعافي تركز على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن، حتى يكون الشعب الليبي صاحب القرار النهائي في مصيره ومستقبله.



وذكر البيان أن خارطة الطريق تتضمن استحداث منصب "المنسق السامي لشؤون الانتخابات والناخبين" للعمل على المتطلبات الفنية والجداول الزمنية والخطوات اللازمة للانتخابات بشكل كامل، فضلا عن ضمان الأمن والازدهار الاقتصادي لليبيا.



وبحسب الخارطة، فإن تحقيق ذلك يستوجب إحداث تغييرات في مجالات استقرار الخدمات الأساسية، والشفافية والمساءلة، والمساءلة المالية والاستقرار، والسلامة والأمن، وضمان حق المشاركة في التصويت في الانتخابات للجميع، واستقرار إنتاج النفط، ومحاربة الفساد، ودعم المجتمع الدولي.



وجاءت خارطة باشاغا غداة فشل لجنة المسار الدستوري في الوصول لتوافق تام حول الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.



كما تأتي خارطة باشاغا قبل يوم من نهاية المدة الزمنية لاتفاق جنيف الذي وحد السلطة التنفيذية في ليبيا، متمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.



وفي أكثر من مناسبة، طالب باشاغا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة، فيما يصر الدبيبة على عدم التسليم إلا بعد إجراء الانتخابات.



كما أكد الدبيبة في أكثر من مناسبة تمسكه بالسلطة حتى بعد تاريخ 21 يونيو، الذي يصادف نهاية اتفاق جنيف، وهو الأمر الذي يزيد من الغموض الذي بات يكتنف مصير الأجسام السياسية الحالية، وينذر باحتمال عودة البلاد إلى مربع الانقسام السياسي.