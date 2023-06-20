رئيس الحكومة المغربية يبحث مع مديرة صندوق النقد الدولي التحضيرات للاجتماع العالمي للصندوق بمدينة مراكش

أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، أن المغرب، باحتضانه لقاء عالميا من مستوى الاجتماعات العامة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يمثل القارة الإفريقية بأكملها.

وعبر أخنوش - وفق بيان لرئاسة الحكومة المغربية - لدى استقباله المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كرستالينا جيورجيفا، عن اعتزاز المغرب باختياره من أجل احتضان لقاء عالمي من مستوى الاجتماعات العامة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مما يكرس الاهتمام الخاص الذي توليه المؤسسات المالية الدولية للمملكة المغربية.

وذكر رئيس الحكومة انه خلال اللقاء، تم الوقوف على آخر استعدادات المغرب لاحتضان الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولى . ‏

من جانبها، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، التي تقوم بزيارة رسمية للمغرب في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم الاجتماعات العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي من المقرر أن تحتضنها مدينة مراكش شهر أكتوبر المقبل، وكذا من أجل تعزيز الشراكة القائمة بين المغرب وصندوق النقد الدولي، ‏أن المغرب يعتبر نموذجا يحتذى به في إدارة مرحلة ما بعد جائحة "كوفيد 19"، بفضل ‏المبادرات الحكومية الموجهة والمضبوطة زمنيا، مشيرة إلى أن ‏المغرب الذي يتمتع باقتصاد ‏دينامي، أصبح مثالا في مجال البناء الاجتماعي والتنمية.‏

وأضاف البيان بأن الجانبين تطرقا خلال اللقاء، لآفاق تعزيز التعاون بين المغرب وصندوق النقد الدولي ‏وتركيزه على الأولويات التنموية للمغرب، كما استعرض ‏رئيس الحكومة، التوجهات الكبرى للعمل الحكومي خلال الفترة المقبلة، والتي تصب، أساسا، في ‏تحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتعميم التغطية الاجتماعية والإصلاح الضريبي وإصلاح القطاع ‏العمومي، وكذا إصلاح القطاع المالي.

كما نوه الجانبان بالتفاعل الذي تشهده المشاورات الثنائية، بمناسبة الزيارات العديدة التي يقوم ‏بها مسؤولو صندوق النقد الدولي للمغرب، سواء في إطار الدعم التقني أو على هامش ‏التحضيرات لعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ‏بالمغرب.‏

وأشاد كل من رئيس الحكومة المغربية والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بجودة علاقات ‏التعاون القائمة بين المغرب والمؤسسة المالية الدولية، والتي تعززت طيلة السنوات الأخيرة.‏