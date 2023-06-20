رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يشارك في مراسم تدشين مبادرة تمكين الشباب في مجال الحوسبة السحابية

شهد عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، مراسم توقيع خطاب التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة أمازون ويب سيرفيسز وكذلك تدشين المبادرة الخاصة بتمكين الشباب في مجال الحوسبة السحابية بالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيسيز العالمية (AWS) تحت رعاية وبحضور أ.د محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح عادل زين الدين، أنه في إطار التعاون المثمر والمستمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركات العالمية لوضع آلية لتطوير الجامعات والتعليم العالي في ضوء رؤية مصر 2030، وانطلاقا من رؤية الوزارة من إعداد كوادر بشرية مؤهلة وتطوير قدرات التحول الرقمي لدي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتشجيع الابتكار والبحث العلمي في مجال التكنولوجيا.

وأشار رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، إلى أن الجامعة بصدد عقد عدد من الدورات في مجالات التحول الرقمي خلال العام الجامعي المقبل 2023-2024، مؤكداً أن الجامعة عقدت دورة خلال العام الجاري عن التحول الرقمي في الإدارة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري.