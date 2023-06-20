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ضياء السيد: «عروض لاعبي الأهلي منطقية ولكنها تعتبر مكافأة مؤلمة للبطل»

علي البحيري
نشر في: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 12:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2023 - 12:52 ص

قال ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر، إن هناك ضغوطا كبيرة في الوقت الراهن على النادي الأهلي في ظل العروض التي تهاطلت على نجوم الفريق بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف ضياء في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "العروض التي وصلت اللاعبين «منطقية» تعتبر من أنواع المكافأة المؤلمة للبطل، وتشكل ضغط كبير على النادي، وأيضا توقيت العروض سيئ في ظل انشغال الفريق بلقب الدوري".

وأشاد ضياء السيد، بمستوى المغربي يحيى عطية الله، لكن فكرة التعاقد معه من جانب الأهلي ستكون مشكلة، في وجود علي معلول الذي يتبقى له موسمًا في عقده، مؤكدا أن الأمر "محير جدا" خصوصا مع نهاية عقد عطية الله مع الوداد المغربي.

وأوضح، أن الأهلي في حاجة لضم رأس حربة بقوة، ومروان عطية وعمرو السولية وقندوسي وأفشة لاعبين مميزين، لكن محمد رضا بوبو سيكون إضافة جيدة للفريق أيضا.

وتابع: "فيتوريا دفع بـ أحمد بيكهام في أجزاء من المباريات الأخيرة، وهو لاعب جيد للغاية، مركزه الأفضل هو المساك لأنه يجيد بناء الهجمات بشكل جيد من الخلف".

وأتم: "الأهم للنادي الأهلي هو الحفاظ على المجموعة ودائما رهان النادي هو المحافظة على الفريق وهو ما يضمن النجاح في النهاية".


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