قال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن وزارة التجارة والصناعة انتهت بالاشتراك مع وزارة التخطيط في تأسيس أكاديمية التصدير التي ستحتضن الشركات، وتوفر لها الدعم اللازم لرفع صادرتها، مشيرا إلى أنه يجري العمل على اختيار مجلس الأمناء.

وأوضح الواثق بالله، خلال كلمة له في جلسة السياسات الصناعية "سياسات توطين وتعمق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة"، التي تنعقد بالاشتراك بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص، ضمن المحور الاقتصادي من فعاليات جلسات الحوار الوطني، أن تحقيق حلم 100 مليار صادرات يتطلب رفع إجمالي حجم الإنتاج الصناعي، مشيرًا إلى أن قيمة الإنتاج الصناعي حاليًا لمصر يصل إلى75 مليار دولار بما يمثل 40% منهم يصل إلى سوق المحلي، ولتحقيق 100 مليار دولار صادرات يتطلب رفعه إلى أكثر من 250 مليار دولار.

وأشار الواثق بالله، إلى أن رفع حجم الإنتاج الصناعي بإعادة هيكلة القطاع الصناعي باستحداث صناعات جديدة، تحتوي على منتج تكنولوجي عالي، بجانب توحيد القوانين التي تختص بالقطاع الصناعي في قانون واحد، والتركيز على تنمية قطاعات صناعية تمتلك مصر بها ميزة تنافسية بجانب خلق عمالة مدربة، من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية في قطاع التدريب الفني.