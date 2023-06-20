محافظ القاهرة يثمن دور مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الخدمات لتحسين جودة الحياة للمواطنين

ثمن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية في تقديم الخدمات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق في إطار سعي الدولة لتغيير حياتهم للأفضل.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، القافلة الطبية التنموية الشاملة التي نفذها قطاع شئون خدمة المجتمع والتنمية البيئية بجامعة عين شمس، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وهيئة تعليم الكبار، وعدد من الجمعيات الأهلية بمدينة المحروسة بحي السلام.

كما أشاد محافظ القاهرة بالدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة عين شمس مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصة في مجال رفع المستوى الثقافي للمواطنين والمشاركة في المبادرات التي تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا.

وشهدت القافلة التي يتم تنفيذها بمشروع "أهالينا 1" الذي نفذته الدولة كبديل للعشوائيات، إقبالًا كثيفًا من المواطنين حيث استقبلت أكثر من 1000 مواطن تلقوا الخدمة الطبية وحصلوا على الأدوية بالمجان وحيث تضمنت القافلة تخصصات الباطنة والرمد والأطفال والصدر والنساء والقلب والجلدية وعظام وأطفال والأنف والأذن وقياسات الضغط والسكر مع تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الجامعية، كما تم توزيع 500 كجم من اللحم على المرأة المعيلة بمناسبة قرب عيد الأضحى.

وتضمنت القافلة حملات توعية لكيفية التعامل مع مرضى الضغط والسكر وتنظيم الأسرة وتقديم الإسعافات الأولية.

كما قامت كلية التربية النوعية بالجامعة ومديرية ثقافة القاهرة بتعليم الأطفال كيفية الرسم وعمل أنشطة تعليمية معهم.

ونظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حملة توعية بأضرار الإدمان وكيفية التعافي منه، فيما أجرت هيئة تعليم الكبار اختبارات لأكثر من 50 مواطنا أرادوا الحصول على شهادة محو الأمية.