تواصل فرق خفر السواحل الأمريكية والكندية، البحث عن غواصة سياحية صغيرة مفقودة وعلى متنها خمسة أشخاص، في رحلة لزيارة حطام سفينة «تيتانيك»، في منطقة بعيدة في المحيط الأطلسي قبالة سواحل أمريكا الشمالية.

وقال الأميرال جون موغر، من خفر السواحل الأمريكي، إن الغواصة المفقودة هي «أوشنجيت إكسبديشنز»، واختفت في منطقة تبعد نحو 1450 كيلومترا شرق كايب كود، على عمق أربعة آلاف متر.

وأضاف أن عمليات البحث على سطح المياه وداخلها تتركز على هذه المنطقة، بحسب وكالة فرانس 24.

وأشار إلى أن إجراء عمليات البحث في هذه المنطقة المعقدة يحتاج إلى جهود كبيرة جدًا، مقدرا أن تكفي كمية الأكسجين في الغواصة لسبعين ساعة إضافية أو أكثر.

ومن بين الركاب المفقودين رجل الأعمال البريطاني الثري هاميش هاردينج رئيس مجلس إدارة شركة بيع الطائرات الخاصة «أكشن أفييشن».

ولم يقدم موغر أي تفاصيل حول الأشخاص الآخرين المتواجدين على متن الغواصة؛ احترامًا لعائلاتهم.

وتشارك في عمليات البحث طائرة «سي-130» الأمريكية، وطائرة كندية مجهزة بسونار قادر على رصد الغواصات، وفقًا لخفر السواحل الأمريكي.

جدير بالذكر أن سفينة «تيتانيك» غرقت في أول رحلة لها في عام 1912، بعد اصطدامها بجبل جليدي، وقضى في الحادث نحو 1500 شخص. وتم العثور على حطام السفينة في عام 1985، على بعد 650 كيلومترًا من السواحل الكندية، ويزور الحطام منذ ذلك الحين صائدو الكنوز والسياح.