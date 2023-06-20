لماذا تتميز فرقة بي تي إس عن باقي الفرق الغنائية؟

الفتاة البالغة من العمر 26 عاما من مدينة ويستون-سوبر-مير Weston-super-Mare في بريطانيا، هي عضوة في مجموعة المعجبين الرسمية للفرقة والتي تسمي نفسها جيش بي تي إس BTS ARMY - وتتكون من معجبين مخلصين بشدة ويدعمون ليس فقط الفرقة الموسيقية الشهيرة، ولكن بعضهم البعض أيضا.

وتضيف: "لقد قابلت صديقي الذي تربطني به علاقة عاطفية حاليا من خلال الإعجاب المشترك بفرقة بي تي إس، لذا كانت رحلة رائعة".

بيث وصديقها ليسا سوى اثنين من الملايين حول العالم الذين يتابعون كل خطوة تقوم بها الفرقة. لكن لماذا تعني هذه الفرقة الفتية الكثير لمعجبيها؟

بالنسبة لبيث، لم يقتصر تأثير فرقة بي تي إس على مساعدتها في الانطلاق في حياتها العاطفية، بل أيضا ساعدتها كثيرا في تحسين صحتها العقلية.

على مدى السنوات العشر الماضية، لقيت الفرقة الكثير من الاستحسان والثناء لتغطيتها مواضيع تتعلق بالصحة العقلية في أغانيها، وتقول بيث إن أغنية بعينها عنوانها "رفليكشن" Reflection تمسها وتعنيها بشكل كبير.

"أتذكر أنني جلست في غرفتي وأنا أتمعن في كلمات الأغنية، كنت أبكي بتأثر لدى استماعي إليها لأنها جعلتني أشعر بأنني حاضرة وموجودة ولدي صوت مسموع".

على الرغم من أن الفرقة تغني بلغة أجنبية، لا تزال بيث تجد أن الرسائل التي تحملها حول "حب الذات" و "الاعتناء بنفسك" قوية بصورة فعالة للغاية.

تجربة ثقافية جديدة

غالبا ما يُنسب الفضل إلى فرقة بي تي إس لكونها أحد أبرز العوامل التي جعلت الثقافة الكورية تحظى بشعبية في جميع أنحاء العالم.