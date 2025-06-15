طهران: إسرائيل شنت هجوما على أحد مباني وزارة الخارجية الإيرانية

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أفاد مسئول إيراني، بأن إسرائيل شنت هجومًا وصفه بالمتعمد على أحد مباني وزارة الخارجية.

ونقلت وكالة تسنيم عن نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده قوله إن إسرائيل نفذ هجوما متعمدا على مبنى لوزارة الخارجية.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني البارز أن الهجوم الإسرائيلي على المبنى أدى إلى إصابة عدد من العاملين في الوزارة بجانب إصابة مدنيين.

وأشار زاده إلى أن قصف مبنى للخارجية جريمة حرب وجزء من العدوان الإسرائيلي المستمر.

وفجر الجمعة، بدأت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلف حتى الأحد 14 قتيلا ونحو 345 مصابا، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.