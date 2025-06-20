تركيا تعتقل محامي عمدة إسطنبول المسجون

قضت محكمة تركية بالقبض على محامي عمدة إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، مما يكثف حملة إجراءات صارمة واسعة النطاق على المعارضة.

وقضت المحكمة الكائنة في إسطنبول باعتقال محمد بهلوان رسميا بانتظار محاكمته بناء على اتهامات بالانتماء "لعصابة إجرامية" في وقت متأخر من أمس الخميس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وقال بهلون إن اعتقاله يأتي في إطار "مؤامرة قضائية" للدفاع عن إمام أوغلو الذي ينظر له كمنافس رئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

وسجنت السلطات التركية إمام أوغلو بناء على مزاعم بالفساد في مارس قبل أيام من إعلانه أنه سوف يشارك في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2028.

وأثار الاعتقال احتجاجات على مستوى البلاد وذعر المستثمرين بسبب مخاوف من تراجع الديمقراطية. وتمت محاكمة أو سجن عشرات آخرين، بما في ذلك رؤساء بلديات المناطق من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، بتهم مماثلة منذ ذلك الحين.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزيل عبر منشور على منصة أكس: "لقد اعتقلوا بهلوان بسبب دفاعه عن موكله. لقد أعادوا تركيا إلى ظلام العصور الوسطى وهاجموا الحق في الدفاع".