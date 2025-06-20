تنظم مكتبة القاهرة الكبرى – قصر الأميرة سميحة حسين كامل، بالتعاون مع مؤسسة ناهد نبض الخير، لقاء ثقافيا مميز بعنوان: "نبض الخير وتحدي الإعاقة"، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم السبت الموافق 21 يونيو.

ويأتي اللقاء في إطار دعم وتمكين ذوي الهمم، وتسليط الضوء على النماذج الملهمة التي استطاعت تجاوز التحديات وتخطي الإعاقة بالإرادة والإبداع، بالإضافة إلى مناقشة سبل الدمج المجتمعي والثقافي.

يدير اللقاء الكاتب يحيى رياض يوسف مدير قصر الأميرة سميحة - مكتبة القاهره الكبرى، والدعوة مفتوحة للجمهور للمشاركة والحضور.



قصر الأميرة سميحة حسين كامل، يقع في حي الزمالك العريق، شيد عام 1902، ثم اشترته الأميرة سميحة، ابنة السلطان حسين كامل، في أربعينيات القرن الماضي، لتحوّله إلى صالون ثقافي وفني استضاف نخبة المثقفين والفنانين حتى وفاتها عام 1984.

ويمثل القصر تحفة معمارية نادرة تمزج بين الطراز الإسلامي والمملوكي والأوروبي، ويتميز ببرج دائري فريد، وسور مزخرف، ومقرنصات وزخارف نباتية غاية في الجمال.

وفي عام 1995، تم افتتاح القصر رسميا كمكتبة عامة تحت اسم مكتبة القاهرة الكبرى، لتصبح واحدة من أبرز المنارات الثقافية في مصر، حيث تضم آلاف الكتب في مختلف المجالات، وقاعات محاضرات، وأنشطة ثقافية تخدم جمهور الباحثين والمثقفين وطلاب العلم.