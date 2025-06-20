علن اللواء محمد أبو العينين هجرس، رئيس مدينة الضبعة، بدء تنفيذ مطبات هوائية بعدد من الطرق الحيوية بالمدينة، خاصة في المناطق ذات الكثافات المرورية العالية، بهدف الحد من تجاوز السرعات والحفاظ على سلامة المواطنين، موضحًا أن البداية كانت من أمام سوق بيع الأغنام، على أن تتبعها مطبات أخرى في مواقع متفرقة.

وأضاف رئيس المدينة أنه يجري كذلك استكمال أعمال ردم الحفر وإعادة الشيء لأصله في عدد من المناطق، من بينها المنطقة الواقعة أمام عمارات الشهر العقاري، ضمن خطة شاملة لصيانة الطرق وتحسين حالتها.

وشملت الجهود أيضًا مراجعة أغطية الصرف الصحي لتأمينها بالشكل المطلوب، إلى جانب فحص وصيانة كشافات الإنارة في قرى جلالة وزاوية العوامة وفوكة، وأجزاء مختلفة من مدينة الضبعة، بما يسهم في تحسين مستوى الأمان والخدمة بالطرق العامة.

وأكد اللواء هجرس أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بضرورة المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءة الطرق، وإعادة الانضباط إلى الشوارع، وإزالة الإشغالات، ورفع تراكمات القمامة، بما يعكس المظهر الحضاري اللائق بالمحافظة، ويسهم في تيسير حركة المرور والمواطنين داخل المدينة.