عبّر النجم الشاب استيفاو، لاعب بالميراس البرازيلي، عن سعادته بالفوز على الأهلي المصري 2-0 ضمن منافسات كأس العالم للأندية، مؤكدًا أنه يتطلع لمواجهة أسطورته ليونيل ميسي في اللقاء المرتقب أمام إنتر ميامي.

وقال استيفاو، الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة للمرة الثانية على التوالي: "كانت مباراة صعبة بسبب حرارة الطقس، لكننا تمكنا من فرض أسلوبنا على الأهلي، ومع دعم جماهيرنا نجحنا في حصد النقاط الثلاث".

وأضاف النجم صاحب الـ18 عامًا: "مواجهة ميسي ستكون بمثابة حلم يتحقق.. هو ونيمار قدوتي منذ الصغر، واللعب أمامه سيكون لحظة خاصة في مسيرتي".

من جانبه، قال ماوريسيو، لاعب وسط بالميراس: "في الشوط الثاني فرضنا سيطرتنا على المباراة، وسعيد بأنني صنعت الهدف الثاني لفلاكو. الجميع قدم أداءً قويًا، والفوز مهم جدًا في مسيرتنا بالبطولة".

وأشار ماوريسيو إلى صعوبة المواجهة المقبلة أمام ميسي وإنتر ميامي، مؤكدًا: "ميسي لاعب استثنائي، الأفضل في العالم مرات عديدة، لكن علينا أن نركز على الفريق ككل، لأن هذه البطولة تضم أقوى أندية العالم، وكل خصم يستحق الاحترام الكامل".

بهذا الفوز، يتصدر بالميراس المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، في انتظار قمة نارية ضد إنتر ميامي بقيادة "البرغوث" الأرجنتيني.