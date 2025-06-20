انتشال اليخت الفاخر بايزيان من قاع البحر بعد 10 أشهر من غرقه قبالة صقلية

ظهر على سطح البحر، اليوم الجمعة، اليخت الفاخر "بايزيان" الذي يرفع العلم البريطاني والذي غرق قبالة سواحل جزيرة صقلية الإيطالية صيف العام الماضي، ما أسفر عن مقتل قطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش وابنته و5 آخرين، وذلك في إطار استعدادات فرق الإنقاذ لسحبه إلى اليابسة لمواصلة التحقيقات.

وظهر الجزء العلوي الأبيض والهيكل الأزرق لليخت الفاخر بايزيان، الذي يبلغ طوله 56 مترًا "184 قدمًا"، في منطقة مخصصة على رافعة عائمة صفراء اللون.

وقال خفر السواحل وفريق الإنقاذ، إن عملية الرفع الفعلية ستبدأ غد السبت، إذا سمحت الأحوال الجوية.

وكان اليخت قد غرق في 19 أغسطس، قبالة بورتيتشيلّو قرب باليرمو خلال عاصفة عنيفة، بينما كان لينش يحتفل مع أصدقائه ببراءته من تهم الاحتيال في الولايات المتحدة قبل شهرين.

وأسفر الحادث عن مقتل لينش، وابنته، و5 آخرين. ونجا 15 شخصًا، بينهم القبطان وجميع أفراد الطاقم باستثناء الطباخ.

وتُجري السلطات الإيطالية تحقيقًا جنائيًا شاملاً في الحادث.

وقالت شركة "تي إم سي ماريتايم، المسئولة عن عملية الإنقاذ، إنه تم رفع اليخت بشكل تدريجي من عمق 50 مترًا "165 قدمًا" على مدى الأيام الثلاثة الماضية، للسماح بتثبيت أحزمة الربط الفولاذية وأحزمة الأمان أسفل العارضة .

ويجري استخدام 8 أحزمة فولاذية لرفع الهيكل في وضع مستقيم، كجزء من نظام رفع سلكي يُفترض أن يبدأ يوم غد السبت.

ومع رفعه، يتم تنفيذ عملية لتفريغه من المياه.

وأضافت الشركة أن اليخت سيظل مرفوعًا خارج المياه مطلع الأسبوع لفحصه والاستعداد لنقله في رحلته الأخيرة.

وتقدر قيمة "بايزيان" بعشرات الملايين من الدولارات، ويُعد من أكبر اليخوت الشراعية في العالم.