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شهدت أسواق محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار عدد من أصناف الخضروات، وسط توقعات من التجار باستقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة مع زيادة المعروض في الأسواق.

ورصدت جولة ميدانية لـ"الشروق" داخل سوق محطة مصر بوسط المدينة تراجعًا في أسعار الطماطم، حيث تراوح سعر الكيلو بين 3.5 و6.5 جنيهات، في حين سجل كيلو البطاطس ما بين 5 إلى 6.5 جنيه، والخيار من 5 إلى 12 جنيهًا.

وقال محمد فاروق، أحد تجار السوق، إن أسعار الخضروات تشهد حالة من التراجع النسبي مقارنة بالأيام الماضية، مرجعًا ذلك إلى زيادة الكميات المطروحة من المحاصيل.

وجاءت باقي الأسعار كالتالي:

البصل الأحمر: من 8 إلى 10 جنيهات

البصل الأبيض: من 10 إلى 12.5 جنيهًا

الثوم: من 60 إلى 80 جنيهًا

القلقاس: من 30 إلى 40 جنيهًا

الفلفل الرومي: من 8 إلى 20 جنيهًا

الفلفل الحار: من 20 إلى 30 جنيهًا

الكوسة: من 12 إلى 16 جنيهًا

الجزر: من 10 إلى 12 جنيهًا

الفاصوليا: من 12 إلى 16 جنيهًا

الباذنجان البلدي: من 8 إلى 10 جنيهات

الباذنجان الرومي: من 8 إلى 20 جنيهًا

الملوخية: من 6.5 إلى 10 جنيهات

البامية: من 25 إلى 50 جنيهًا

الليمون: من 40 إلى 60 جنيهًا

وأشار عدد من التجار إلى توقعات باستمرار استقرار الأسعار أو انخفاضها مع زيادة الإنتاج الزراعي وتوافر المحاصيل داخل الأسواق، لا سيما في ظل دخول موسم العروة الصيفية.