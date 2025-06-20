الكرملين: علاقاتنا مع إيران وإسرائيل ودول المنطقة تسمح لنا بالوساطة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه يجب على دول المنطقة وضع "الخطوط الحمراء" في الصراع الإيراني الإسرائيلي.

وقال بيسكوف للصحفيين على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي: "في الوقت الحالي، رغبة إسرائيل هي مواصلة العمليات العسكرية، على الأقل هكذا يعلنون رسميًا عن نواياهم"، وأضاف "أن أفضل ما يمكن لإيران وإسرائيل فعله هو التخلي عن العمل العسكري واختيار المسار الدبلوماسي"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأوضح بيسكوف: "لا أحد يفرض أي خدمات وساطة في الشرق الأوسط، لكن إمكانات روسيا لمثل هذه الخدمات معروفة".

وتابع: "لقد قلنا مرارًا وتكرارًا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه القدرة على تقديم خدمات الوساطة عند الضرورة، ولا أحد يفرضها. كل ما في الأمر أن علاقاتنا مع إيران وإسرائيل ودول أخرى في المنطقة تسمح لنا بتقديم هذه الخدمات عند الضرورة".

وانتقل بيسكوف للحديث عن الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن روسيا والولايات المتحدة لديهما مسارات اتصال مختلفة، كل على حدة، بشأن العلاقات الثنائية والقضية الأوكرانية، وتابع: "هناك مسارات مختلفة، إن صح التعبير، للحوار مع الأمريكيين. الأول يتعلق بكل ما يتعلق بالتنظيم الأوكراني... والثاني يتعلق بعملية حل المشاكل المتراكمة في العلاقات الثنائية".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تتوقع أن تتفق موسكو وواشنطن في المستقبل المنظور على موعد جديد للاتصالات بشأن "الخلافات المتبادلة".

ونوّه بيسكوف إلى أن تواصل موسكو مع واشنطن مستمر عبر قنوات متعددة. وأوضح: "يعطي الرئيسان بوتين وترامب زخما مستمرًا من خلال التواصل عبر الهاتف. هذا تواصل هادف وبناء للغاية. ولذلك، يرسلان إشارات إيجابية".

وذكر بيسكوف أن روسيا تعرب عن امتنانها للدول الأجنبية، بما فيها الفاتيكان، لاستعدادها للمشاركة في تسوية الأزمة الأوكرانية. وقال: "نحن ممتنون لجميع الدول، بما فيها الفاتيكان، التي تعرب عن استعدادها للمساهمة في التسوية. نعلم أن الفاتيكان مستعد أيضًا لبذل كل ما في وسعه لتحقيق ذلك"، مشيرا إلى أن موسكو لا تستبعد استفزازات جديدة من نظام كييف، فهي لا تزال تحتفظ بجوهرها، ولا يمكن التنبؤ بها.