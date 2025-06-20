وزير خارجية إسرائيل: مصممون على منع تحول إيران إلى نسخة من كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الجمعة، إن تل أبيب "مصممة على ألا تصبح إيران دولة نووية مثل كوريا الشمالية".

وأضاف ساعر، عبر منصة "إكس"، عقب اتصال هاتفي مع نظيره الياباني تاكيشي إيويا: "لن يمتلكوا (الإيرانيون) أسلحة نووية"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وفي وقت سابق، أفاد مسئولون في الاستخبارات الأمريكية، بأن إيران لم تحسم بعد قرارها بشأن إنتاج قنبلة نووية، إلا أن هذا الخيار قد يصبح مرجّحًا في حال تعرّض منشأة "فوردو" النووية لهجوم أو في حال وقوع عملية اغتيال ضد المرشد الإيراني علي خامنئي.

وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن المسؤولين الاستخباراتيين الأمريكيين يعتقدون أن إيران تمتلك بالفعل مخزونا كبيرا من اليورانيوم المخصب بدرجة كافية لصنع قنبلة، لكنها لم تتخذ قرارا بالمضي قدما في تصنيع السلاح.

وتشن إسرائيل ضربات جوية منذ فجر الجمعة الماضية ضد أهداف في إيران منها منشآت نووية وعسكرية، وترد طهران بإطلاق موجات من الصورايخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل.