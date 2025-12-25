نسف منازل برفح وخان يونس وقصف مدفعي شرق غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 76، وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة .

واستشهد خلال الـ24 ساعة الماضية مواطن وأصيب ثلاثة بجباليا، فيما أصيب ثلاثة آخرون شرق خان يونس.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة استهدفت المدينة.

كما نسفت قوات الاحتلال مبانٍ سكنية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار بشكل مكثف جنوب شرق المدينة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه المناطق الغربية لمدينة غزة، فيما قصفت المدفعية الأحياء الشرقية لغزة.

ومنذ وقف إطلاق النار 11 أكتوبر 2025، ارتفعت حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية إلى 406 شهداء، و1118 مصابا، فيما جرى انتشال 653 جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م إلى 70 ألفًا و942 شهيدًا، و171 ألفًا و195 إصابة.



