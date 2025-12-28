وزارة الأشغال الإندونيسية تعلن إعادة فتح طريق استراتيجي في سومطرة

أكدت وزارة الأشغال العامة الإندونيسية إعادة فتح الطريق الوطني الذي يربط مدينة باندا آتشيه عاصمة إقليم آتشيه بمدينة ميدان عاصمة سوماطرة الشمالية وذلك عقب الانتهاء من تركيب جسر معدني سابق التجهيز .
وقال رحمان توفيق، مدير إنشاء الجسور في الوزارة، إن "هذا التقدم هو ثمرة تعاون بين وزارة الأشغال العامة، وقيادة منطقة إسكندر مودا العسكرية التابعة للجيش الإندونيسي، وشركة الإنشاءات الحكومية بي تي آدي كاريا"، وفقا لوكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء.
وأوضح، خلال حديثه في مقاطعة بيروين بآتشيه اليوم السبت، أن أعمال تركيب الجسر الطارئ في ناحية كوتابلانج بدأت في التاسع من ديسمبر/كانون الأول، وتم افتتاحه عبر موكب تقليدي يميز إقليم أتشيه بعد اجتيازه اختبار قدرة التحمل.
وأضاف: "بوصفه جسرا طارئا من الألواح، فإن أقصى حمولة يتحملها هذا الهيكل لا تتجاوز 30 طنا".