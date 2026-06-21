استعرض حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنجازات إدارته، على مدار الفترات الماضية، مُشيرًا إلى أن من بينها كان الانتصار على الأهلي في 3 مباريات.

وقال حسين لبيب في تصريحات لبرنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر: "في سنتين ونصف، حصلنا على الدوري وكأس السوبر الأفريقي وكأس مصر".

وأضاف: "أيضًا، نجحنا في الوصول إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وفزنا باللقب في مرة، كما انتصرنا على الأهلي 3 مرات، باستثناء الموسم الماضي".

وتابع: "يكفي أننا في أخر 6 سنوات، حصلنا على الدوري 3 مرات، مثل النادي المنافس، رغم أن الضغط الذي يقع على مجلس الإدارة لا يتخيله أي شخص".

وأتم حسين لبيب تصريحاته قائلًا: "اتخذنا قرارًا في مجلس الإدارة بحجب القميص رقم 1 في فريق الزمالك بالموسم المقبل، تقديرًا للجماهير، فهذا أقل شيء يمكن أن نقدمه لجماهير النادي".