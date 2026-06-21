 انتصرنا على الأهلي 3 مرات.. لبيب يستعرض إنجازات مجلس إدارة الزمالك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انتصرنا على الأهلي 3 مرات.. لبيب يستعرض إنجازات مجلس إدارة الزمالك

رائد سمير
نشر في: السبت 20 يونيو 2026 - 11:59 م | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2026 - 12:07 ص

استعرض حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنجازات إدارته، على مدار الفترات الماضية، مُشيرًا إلى أن من بينها كان الانتصار على الأهلي في 3 مباريات.

وقال حسين لبيب في تصريحات لبرنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر: "في سنتين ونصف، حصلنا على الدوري وكأس السوبر الأفريقي وكأس مصر".

وأضاف: "أيضًا، نجحنا في الوصول إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وفزنا باللقب في مرة، كما انتصرنا على الأهلي 3 مرات، باستثناء الموسم الماضي".

وتابع: "يكفي أننا في أخر 6 سنوات، حصلنا على الدوري 3 مرات، مثل النادي المنافس، رغم أن الضغط الذي يقع على مجلس الإدارة لا يتخيله أي شخص".

وأتم حسين لبيب تصريحاته قائلًا: "اتخذنا قرارًا في مجلس الإدارة بحجب القميص رقم 1 في فريق الزمالك بالموسم المقبل، تقديرًا للجماهير، فهذا أقل شيء يمكن أن نقدمه لجماهير النادي".


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