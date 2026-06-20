الإسكندرية: رفع وجمع نحو 78 ألف طن من المخلفات الصلبة خلال 20 يوما

واصلت محافظة الإسكندرية، جهودها المكثفة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ أعلنت رفع وجمع نحو 78 ألف طن من المخلفات الصلبة بمختلف أحياء المحافظة منذ بداية شهر يونيو الجاري، بالتعاون مع شركة نهضة مصر، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأكد أيمن عطية محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أن المحافظة تمضي في تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النظافة والتوسع في تطبيق منظومة الجمع السكني من أسفل العقارات، بما يسهم في الحد من تراكم المخلفات بالشوارع ورفع كفاءة أعمال النظافة.

وأوضح أن أعمال الجمع السكني أسفرت خلال الفترة نفسها عن رفع نحو 51 ألف طن من المخلفات من الشوارع، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر العام للشوارع والميادين.

وأشار إلى تحويل شارع 45 قبلي منذ عشرة أيام، من نظام الجمع بالحاويات إلى نظام الجمع من أسفل العقارات، وذلك ضمن خطة متكاملة للتوسع التدريجي في تطبيق المنظومة الجديدة بمختلف المناطق، بما يحقق أفضل مستويات النظافة والخدمة.

ووجه أيمن عطية، الشكر للمتطوعين بمبادرة "خليك إيجابي" لدورهم في توعية أهالي منطقة شارع 45 بمواعيد جمع المخلفات وآليات التعامل مع المنظومة الجديدة، بما يعزز نجاحها وتحقيق أهدافها.

وشدد على أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الحفاظ على النظافة العامة، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها وفي المواعيد المحددة للجمع، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات تسهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري للإسكندرية.

وأكدت استمرار تلقي شكاوى وملاحظات المواطنين المتعلقة بمنظومة النظافة عبر الخط الساخن لشركة نهضة مصر، بالإضافة إلى قنوات خدمة العملاء المخصصة، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغات على مدار الساعة.