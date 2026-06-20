وكيل التعليم بالقليوبية يتفقد لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الغد

واصلت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، استعداداتها المكثفة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، إذ أجرى الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم السبت، جولة ميدانية لمتابعة جاهزية لجان الامتحانات بإدارة بنها التعليمية؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، برفع درجة الاستعداد وتوفير كل سبل الراحة والأمان للطلاب.

ورافق وكيل الوزارة، خلال الجولة، الدكتور سعد محمود عسل مدير عام إدارة بنها التعليمية، وأعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة استعدادات اللجان، حيث تم تفقد مستوى التجهيزات النهائية والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب قبل بدء الامتحانات غدا الأحد.

وشملت الجولة، تفقد لجنة مدرسة الثانوية الزراعية بمدينة بنها، والتي تضم لجان مدرسة الشهيد أشرف كامل عجاج الرسمية المتميزة، ومدرسة الشهيد أشرف كامل عجاج للخدمات، ومدرسة الشهيد البرعي الشيمي الثانوية بنين.

وخلال الزيارة، تابع وكيل الوزارة، انتظام أعمال التجهيز داخل اللجان، والتأكد من جاهزية مقار الامتحانات، وتوافر وسائل التهوية المناسبة، والانتهاء من أعمال النظافة العامة داخل المدارس ومحيطها، إلى جانب مراجعة أعمال صيانة وتركيب المراوح، بما يضمن توفير بيئة مناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأكد الدكتور ياسر محمود، ضرورة تقديم كل أوجه الدعم للطلاب وحسن استقبالهم داخل اللجان، وتهيئة الأجواء النفسية الملائمة لهم، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع المتقدمين لأداء الامتحانات.

وشدد وكيل الوزارة، على الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، ومن أبرزها منع دخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، وحظر استخدام السماعات والساعات الذكية ووسائل الاتصال الحديثة، مع الالتزام بالهدوء والنظام واتباع تعليمات رؤساء اللجان والمراقبين.

وأكد تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للامتحانات بكل حزم، حفاظًا على انتظام سير العملية الامتحانية وضمان تحقيق مبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وفي ختام الجولة، أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بالجهود المبذولة من إدارة بنها التعليمية وجميع المشاركين في تجهيز اللجان، مؤكدًا أهمية التعاون والعمل بروح الفريق الواحد لخروج امتحانات الثانوية العامة بصورة مشرفة تليق بأبنائنا الطلاب.

وكان في استقبال وكيل الوزارة، رئيس اللجنة والمراقب الأول، إذ أكدا اكتمال كل الاستعدادات النهائية وجاهزية اللجان لاستقبال الطلاب مع انطلاق الامتحانات غدًا.