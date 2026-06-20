8 أرقام من فوز البرازيل على هايتي في كأس العالم

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حقق منتخب البرازيل فوزًا كبيرًا على هايتي بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026.

وجاء الانتصار ليؤكد تأهل البرازيل والمغرب رسميًا إلى دور الـ32 قبل الجولة الأخيرة، بعد تصدر السامبا للمجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن المغرب.

وفيما يلي أبرز 8 أرقام من المباراة:

حقق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أول فوز له في كأس العالم كمدرب.

رفعت البرازيل رصيدها التاريخي إلى 77 فوزًا في كأس العالم، كأكثر المنتخبات تحقيقًا للانتصارات.

سجلت البرازيل 3 أهداف في مباراة بدور المجموعات للمرة الأولى منذ فوزها 4-1 على الكاميرون في 2014.

النجم فينيسيوس جونيور ساهم في 6 أهداف خلال آخر 6 مباريات بكأس العالم (3 أهداف + 3 تمريرات حاسمة).

اللاعب رايان (19 عامًا) أصبح من أصغر من يشاركون مع البرازيل في المونديال منذ 1970.

ماتيوس كونيا سجل هدفين في الشوط الأول، وهو إنجاز لم يتحقق منذ نيمار في مونديال 2014.

البرازيل رفعت رصيدها إلى 241 هدفًا في تاريخ كأس العالم، متقدمة على ألمانيا (239 هدفًا).

شارك البرازيل في المباراة بلاعبين تحت 20 عامًا (رايان وإندريك) للمرة الثانية فقط في تاريخها بالمونديال.

فوز يعكس قوة البرازيل الهجومية واستمرار هيمنتها التاريخية في بطولات كأس العالم.