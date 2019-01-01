وزيرة دفاع بريطانيا تصف احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية بالعمل العدائي

وصفت وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، احتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية في المياه العمانية بـ"العمل العدائي".

جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزيرة موردونت لقناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت، تعقيبا على هذا الحادث.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد احتجز أمس الجمعة ناقلتي نفط بريطانيتين في مضيق هرمز؛ بعد أسابيع من احتجاز قوات المارينز الملكية البريطانية سفينة إيرانية يشتبه في أنها تنقل الوقود إلى سوريا، واحتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة "ستينا إمبيرو" ثم احتجز بعد فترة وجيزة الناقلة "مسدار" لكنه أفرج عنها لاحقا.