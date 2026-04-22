الصين ترد على تصريحات ترامب بشأن سفينة الشحن: نفي بالتزاماتنا الدولية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن بكين تفي بـ"التزاماتها الدولية الواجبة"، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن القوات الأمريكية التي تفرض حصارا على إيران في الخليج

واعترضت سفينة تحمل ما وصفه بـ"هدية من الصين".

وأوضح ترامب، أمس الثلاثاء: "لقد ضبطنا سفينة أمس كان على متنها بعض الأشياء التي لم تكن جيدة، ربما كانت هدية من الصين، لا أعلم، لكنني تفاجأت قليلا"، بحسب شبكة "إيه بي سي" الإخبارية.

وتابع: "لدي علاقة جيدة جدا، وكنت أعتقد أن لدي تفاهما مع الرئيس الصيني شي جين بينج، لكن لا بأس، هكذا تسير الأمور في الحروب".

ورد قوه جياكون: "لقد أوضحت الصين موقفها مرارا. ونود التأكيد مجددًا أن الصين، بصفتها قوة كبرى مسئولة، دأبت باستمرار وبشكل نموذجي على الوفاء بالتزاماتها الدولية".

من جانبها، زعمت نيكي هايلي، التي شغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال الولاية الأولى لترامب، أن ناقلة تم تعطيلها واعتراضها من قبل القوات الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع كانت في طريقها من الصين إلى إيران وتحمل مواد كيميائية تُستخدم في إنتاج وقود الصواريخ.

وفي المقابل، قال المتحدث الصيني يوم الثلاثاء إن السفينة "ناقلة حاويات أجنبية"، مؤكدا أن بكين "ترفض أي ربط أو تكهنات غير صحيحة" بشأنها.